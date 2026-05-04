◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）ヤクルト・並木秀尊外野手が今季２度目のマルチ安打を記録した。「９番・中堅」で先発。３回、先頭打者で遊撃内野安打を放って鈴木叶の先制３ランにつなげると、５回には右前打を放って１死後、サンタナの打席で二盗に成功。鈴木叶の左越え二塁打で生還した。２安打、２得点、１盗塁に「勝利に貢献できたのでよかったかなと思います」と振り返っていた。