◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手が今季初めてスタメンから外れ、９回２死の代打で三振に倒れた。２日の楽天戦（みずほペイペイ）では自己ワーストの３１打席ノーヒットを止める６号ソロを放ったが、３日の同カードでは４打数無安打の２三振だった。小久保裕紀監督は試合前練習中に、山川と長い時間話し込んだ。試合後、スタメンから外した理由を説明。「菅井とタ