ユーチューバー・カノックスター（かの・29）が4日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘（49）がゲスト出演し、今までで一番過酷だった仕事について語る場面があった。「一番過酷だった仕事は?」と質問されると、尾形は21年11月放送のTBS「水曜日のダウンタウン」の企画「落とし穴に落ちたのに一向にネタばらしが来ないまま日が暮れたら正気じゃいられない説」だったと答える。「7時