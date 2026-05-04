５月２日に東京ドームで行われたボクシング世紀の一戦・井上尚弥−中谷潤人戦の興行でラウンドガールを務めたショートカット小顔美女が注目を集めた。ラウンド間を彩ると、激闘の末に勝利した井上のインタビューの後ろで一言一言に拍手を送っていたにはあらた唯。興行後は自身のＳＮＳで「やがて伝説と呼ばれるであろう、この世界タイトルマッチにてラウンドガールを務めさせていただけたこと、感謝です。フルラウンドの試合が