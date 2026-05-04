ボートレース若松の「スポーツニッポン杯ＧＷ特選競走」は４日、予選最終日となる４日目が行われた。水摩敦（３９＝福岡）は、５Ｒ２コースから差し旋回でバック３番手。２Ｍ小回りで２着に食い込んだ。１０Ｒは４コースから４着に終わったが、得点率６・７１、１１位で準優進出を決めた。「感触が上向いてます。エンジンがいいので、全体的にいいですね。調整は元に戻った感じ。３日目くらいから様子がおかしかったので、それ