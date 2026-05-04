【モデルプレス＝2026/05/04】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）が4日、公式X（旧Twitter）を更新。4日、5日に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催されるファンクラブ会員限定公演「≪ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜≫」について、注意喚起を促した。【写真】ミセスが発表した注意喚起文書◆ミセス「音漏れ」鑑賞・滞留に注意喚起公式Xでは「【音漏れ目的のご来場は禁止】」と題し、「フォトス