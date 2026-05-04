東京・表参道の人気スポット「ちいかわベーカリー」に、ファン待望の誕生日限定メニューが登場します。2026年5月1日（金）から、「ちいかわ」と「ハチワレ」のおたんじょうびを記念した特別なパンやドリンク、さらに豪華パンやギフト向けアイテムまでラインナップ。見た目のかわいさはもちろん、味わいにもこだわったこの時期だけの特別企画です。推しのお祝い気分を楽しみながら、心ときめく時間を過ごしてみま