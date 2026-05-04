歌舞伎座5月公演『團菊祭五月大歌舞伎』（27日千穐楽）が3日に初日を迎え、歌舞伎俳優の尾上左近改め三代目尾上辰之助さん（20）が襲名披露で挨拶し、決意を述べました。襲名披露狂言として上演されたのは『寿曽我対面（ことぶきそがたいめん）』。祖父・初代尾上辰之助さん、父・尾上松緑さん（51）が、辰之助襲名披露狂言として勤めてきた曽我五郎を、三代目の辰之助さんが勤めます。劇中口上で、市川團十郎さん（48）は、「同世