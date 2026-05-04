第139回中国輸出入商品交易会（広州交易会）第3期は、5月4日が開催4日目に当たり、ここ数日、「スマート医療」展示エリアが注目されています。人工知能（AI）やビッグデータと医療健康分野が深く融合し、出展企業は、診療、治療、健康、介護などのサイクル全体をカバーする革新的な製品とソリューションを発表し、中国の医療科学技術産業の技術革新からエコシステム構築に至るまでの「全ライフサイクル」のイノベーション能力を示