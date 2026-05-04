◇パ・リーグ西武10―2ソフトバンク（2026年5月4日ベルーナD）西武先発の5年目左腕・菅井信也が5試合目の登板で今季初勝利を挙げた。チェンジアップやカーブなど緩い球を効果的に使い、打たせて取る投球で6回を4安打2失点。打線の大量援護にも恵まれ「先発陣で勝てていないのは自分だけだった。時間はかかったが、ようやく勝ててうれしい」と1勝の重みをかみしめるように語った。今季の目標は2桁勝利。左の好打者が