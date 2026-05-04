元ＡＫＢ４８の板野友美がゴールデンウィーク中に、夫でヤクルトの高橋奎二投手と、愛犬の散歩をするなどリラックスするひとときを過ごしていることを明かした。３日付のインスタグラムのストーリーズで新車の愛車、ＲＡＮＧＥＲＯＶＥＲの写真をアップし、「最近運転多い」「また運転楽しいフェーズに」と軽やかに投稿した板野。４日には、ルイ・ヴィトンの「ドッグ・バッグ」に愛犬が２匹、ちょこんと入った写真や、夫がリ