お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）5月4日の放送では作家の古谷経衡が母の日用のカーネーションにも原油高が影響しているという毎日新聞の記事を取り上げた。 古谷経衡「深刻ですよね。こういったところにも実は石油の関係がひしひしと迫ってるっていうことですよね。今、お花屋さんのカ}