ボートレース蒲郡の「中日スポーツ賞第５５回竹島弁天杯」は４日、予選最終日となる４日目の開催が行われた。黒野元基（２９＝愛知）は前半３Ｒ、５コースからまくり差して３着。後半８Ｒは３カドを選択しまくって１着。６走オール３連対をキープして予選を突破した。「足は全体的に普通。今節は伸びを求めてもこない。横風でスタートが難しいし、質のいいのはいけてない」と舟足は納得の仕上がりとは程遠い。今年は１月の