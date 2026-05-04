◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人・石川達也投手（２８）が４番手で９回を１回１Ｋパーフェクト。前回登板の２日・阪神戦（甲子園）では２回５安打４失点と課題を残したが、この日は打者３人でリズムよく片付けた。「こわさは、もちろんありました」。試合後は大きく息を吐き「出力であったり、ファームでやれていたことはまだ、できてない。ただ自分の中で悪いところの修正点は明確に見えて