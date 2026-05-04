ヤクルト・奥川恭伸投手（２５）は４日の巨人戦（東京ドーム）に先発し、６回９９球を投げて７安打１失点と粘投。打線の援護にも恵まれ、右腕は今季初白星を手にした。奥川は粘りのピッチングで、走者を出しながらも３回までスコアボードに０を並べた。３点リードの４回に一死二塁から増田に左前適時打を浴びて１点を失ったが、後続の平山を三振、戸郷を右飛に打ち取り、流れは渡さなかった。その後に与えたヒットは１本。テン