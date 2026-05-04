◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）ヤクルト・内山壮真内野手が貴重な追加点となる左前適時打を放った。今季初めて４番に座ると３点リードの５回、２死二塁から鈴木叶が左越えへ適時二塁打を放ったのに続いて左前適時打を放った。「またもう１点というところで打ててよかったと思います」と静かに振り返った。星稜の先輩でもある奥川はこの日まで未勝利だったが、打線の援護もあり今季初勝利。「試