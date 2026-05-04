◆パ・リーグ楽天３―１日本ハム（４日・楽天モバイル最強）日本ハムは終盤の逆転負けで借金３。楽天と入れ替わり５位に転落した。先発の福島は１点を先制した直後の７回、１死二、三塁とピンチを招いたが、ここから６球連続ストレートで２者連続３球三振。最後はこの日の最速１５５キロで空振り三振を奪うなど、力でピンチを切り抜けた。しかし続投した８回、先頭の平良にフォークをすくわれ同点の左越え２号ソロを許すと