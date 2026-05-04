ドル円のピボットは１５６．６８円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:39現在） ドル円 現値157.07高値157.25安値155.72 159.17ハイブレイク 158.21抵抗2 157.64抵抗1 156.68ピボット 156.11支持1 155.15支持2 154.58ローブレイク ユーロ円 現値183.92高値184.41安値182.81 186.22ハイブレイク 185.31抵抗2 184.62抵抗1 183.71ピボット 183.02支持1