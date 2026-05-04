きょうの為替市場、本日もドル円は海外時間に入って急速に売られ、一時１５５円台半ばまで急落。日本の当局が連休中でも介入実施している可能性が指摘されているが、下値での買戻しも入り下げを戻す展開となっている。 先週の金曜日に引き続き本日も１５７円台前半で介入を実施した可能性もありそうだが、市場に対して１５７円台に上値の壁を印象づけ、１５５円より下にひとまず誘導したい意図があるのかもしれない。