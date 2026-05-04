俳優の畑芽育さん（24）が3日、ゲスト声優をつとめる劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』の舞台挨拶に登場。アフレコについて明かしました。劇場版29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（公開中）は、神奈川・横浜を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が、暴走する謎の“黒いバイク”（ルシファー）の正体に迫る物語。4月10日から公開された劇場版最新作、2日までの23日間で観客動