セレッソ大阪は4日、DF田中隼人に第一子となる長男が誕生したことを発表した。田中はクラブを通じ、「4月30日に第一子となる長男が誕生しました。命懸けで頑張ってくれた妻と長男に感謝しています。より一層、家族の為に頑張っていきます」とコメントしている。