[故障者情報]東京ヴェルディは4日、FW山見大登とDF吉田泰授の負傷を発表した。トレーニング中に負傷した山見は左膝前十字靭帯損傷、百年構想リーグ第13節鹿島戦で負傷した吉田は左膝複合靭帯損傷、半月板損傷と診断されたようだ。なお、全治等の詳細は発表されていない。百年構想リーグで山見は9試合1得点、吉田は11試合4得点を記録していた。