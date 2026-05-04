俳優の吉田鋼太郎（67）が4日、埼玉・彩の国さいたま芸術劇場で主演舞台「リア王」の公開稽古を行った。本作は吉田が芸術監督を務める「彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd」の第3弾。「リア王」はシェイクスピアの最高傑作とも評される四大悲劇のひとつで、吉田演じる老境の王リアが国を3人の娘に分け与え、退位する場面から悲劇が起こる。9年ぶりのタイトルロールを演じるにあたり、吉田は「気合十分でございます」とコメン