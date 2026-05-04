◇セ・リーグDeNA11―8広島（2026年5月4日横浜）DeNAの先発・竹田祐が今季初勝利を手にした。今季4度目の先発マウンド。初回に2安打と四球で無死満塁とし、4番・坂倉に先制のグランドスラムを浴びた。それでも味方打線が逆転し、4回までに大量11点の援護。竹田も2回から6回までは2安打で1失点。昨季4勝を挙げた2年目の右腕は大量援護もあって白星を手にし「野手の皆さんに助けていただき、本当に感謝」と話した。