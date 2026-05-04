俳優の吉田鋼太郎、藤原竜也、女優の石原さとみらが４日、彩の国さいたま芸術劇場で行われた「彩の国シェイクスピア・シリーズ２ｎｄＶｏｌ．３『リア王』」（５月５日〜２４日）の公開ゲネプロに出席した。同作は２０２４年５月に吉田が立ち上げた「彩の国シェイクスピア・シリーズ２ｎｄ」の第３弾。吉田自らが芸術監督を務め、今回はシェイクスピアの最高傑作「リア王」を上演する。初日を直前に控えて、９年ぶりのタ