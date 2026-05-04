ＤＤＴ４日の後楽園大会でトーナメント戦「ＫＩＮＧＯＦＤＤＴ（ＫＯＤ）」が開幕。平田一喜（３８）を破って１回戦を突破した男色ディーノ（４８）は、スーパー・ササダンゴ・マシンからの一面対抗戦（６月８日、後楽園）への参戦要請を聞き流した。本来ディーノはこの日武知海青（ＤＤＴ／ＬＤＨ）と対戦する予定だったが、武知が急性虫垂炎を発症して欠場。代替出場を買って出た平田との一騎打ちとなった。互いに手の