「一気に何匹か連れてきてしまいました」TWICEの日本人メンバーで構成されたユニット・MISAMOのMINAが、イベントで最近出会った“かわいいもの”について語り、思わず複数購入してしまったエピソードを明かした。MISAMO・MINA○最近はセルフネイルにハマり中アイウエア選びのポイントも語るMINAは1日、都内で行われた「RIM loves MISAMO Ambassador & Pop-up Launch Event」にSANA、MOMOとともに登場。「RIM」はアイウェアブ