俳優の吉田鋼太郎が４日、埼玉・彩の国さいたま芸術劇場で行われた主演舞台「リア王」（５月５〜２４日、演出・長塚圭史）の公開稽古に藤原竜也らと出席した。先月２８日に紫綬褒章を受章した吉田が、師匠の蜷川幸雄さん（享年８０）の遺志を継いで２０２４年から芸術監督を務める「彩の国シェイクスピア・シリーズ２ｎｄ」の第３弾。９年ぶりとなるシェイクスピア作品の主演で、３人の娘との関係に苦悩するブリテン王リアを貫