◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人・堀田賢慎投手（２４）が、２番手で６回から今季初登板し２イニングをパーフェクト。ビハインドでの登板となったが持ち前の緩急を生かし「バッターとの対戦、駆け引きを楽しみながら投げることができました」と振り返った。直球の最速は１４７キロ。ファームでは今季、１５０キロを計測しており「出力は物足りなさを感じた。そこが次の課題」と自らに宿題も