４７都道府県の地元民が“本気で誇りたいアスリートＮｏ．１”を選ぶ日本テレビ系特番「県民スポーツ栄誉賞」（午後７時が、４日に放送され。京都府の１位に、スタジオゲストとして出演していた元プロ野球の糸井嘉男さんが輝いた。３位のテニス・伊達公子さん、２位のバレーボール・高橋藍を抑えての１位に「え〜！私？」と信じられない表情の糸井さん。選出の理由として、ボランティア活動などでの地元への貢献度が大きい、