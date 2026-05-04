毎週、次々と新商品が発売される【ガチャ】のラインナップ。ミニチュア系もキャラクター系もどんどんクオリティが上がってきており、コンプリートを狙ってしまう人も多いのでは？ そこで今回は、コンプリートせずにはいられない可愛さの「新作キャラグッズ」を紹介します。 きゅるるんおめめから目が離せない！ @gnm.aoさんが「目がきゅるるんしてる！」とコメントするのは、3月第3週に発売された「ク