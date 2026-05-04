◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）ヤクルト・奥川恭伸投手が今季初勝利を挙げた。６回まで７安打を許したものの、無四球。打線も鈴木叶の左越え１号３ランなどで５点を挙げて右腕を援護した。「点数をもらってムダな四球とか走者をためる場面も少なかった。野手の皆さんに助けてもらいました」とバックに感謝した。今季５試合目で初勝利を挙げて、視線は次の戦いへ。「毎試合しっかりゲームメイク