◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が、今季初登板、初先発に臨むも５回５失点で敗戦投手に。それでも最速１５１キロを計測するなど復調の兆しも見せ、次戦も１軍登板することが決まった。試合後、阿部監督は次戦も１軍登板かと問われた際に「そうですね。投げてもらわないと困りますんで」と話した。右腕は、オープン戦から結果を残せず、開幕を２軍で迎えた。２軍ではフォーム