◇パ・リーグソフトバンク2―10西武（2026年5月4日ベルーナD）ソフトバンクの小久保監督が、守護神・杉山一樹投手の1軍合流を明言した。この日の試合後に「来ます。登録はまだですが、明日入ってきます」と話した。4月11日の日本ハム戦（エスコン）で自身の投球内容のふがいなさからベンチを殴打。13日に左手骨折の手術を受けていた。それでも急ピッチで実戦復帰すると、この日は2戦目となるファーム・リーグのオリ