◇セ・リーグDeNA11―8広島（2026年5月4日横浜）DeNAの山崎康晃が、過去4人しかいない通算250セーブへ「カウントダウン」に入った。守護神は9回に3点差まで迫られ、なお2死一塁の場面で登板。初回に満塁本塁打を放っていた坂倉を内角の147キロの直球で見逃し三振に仕留め「苦しい時のマウンドを託されることが昨年は少なかったのに、最後を締めることができて良かった」と力を込めた。これで今季8セーブ目とし、通算で