フライブルクは4日、日本代表FW鈴木唯人が右鎖骨骨折と診断されたことを発表した。ブンデスリーガ第32節が3日に行われ、フライブルクはヴォルフスブルクと対戦した。鈴木はスタメン出場を果たしたが、78分に相手選手と接触し、右肩付近を痛めると交代を余儀なくされていた。ユリアン・シュスター監督は試合後、鈴木の状態について「あまり良い状況ではない」とコメントを残していた。試合から翌日、クラブは鈴木の検査結果に