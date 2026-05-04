鈴木唯人（UEFA提供・ゲッティ＝共同）【ベルリン共同】サッカーのドイツ1部リーグのフライブルクは4日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の日本代表入りを狙っていた24歳の鈴木唯人が右鎖骨の骨折と診断され、手術を受けたと発表した。クラブは復帰時期を明らかにしていないものの、ドイツ専門誌キッカーは「彼のW杯の夢は、ついえるかもしれない」と報じた。日本代表メンバーは15日に発表される。攻撃的MFの鈴木唯はブ