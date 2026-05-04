◇セ・リーグヤクルト5―1巨人（2026年5月4日東京D）ヤクルトの先発・奥川が開幕から5度目の登板で待望の今季初勝利を手にした。6回で7安打を浴びても大崩れせず、直球を軸に1失点。チームの20勝両リーグ一番乗りに貢献し「アウトを一つ一つ取ることを考えて投げた。野手の皆さんに助けてもらった」と喜んだ。初回2死一、二塁では大城を150キロの直球で見逃し三振。4回に増田陸の適時打で1点を失うも、6回2死一塁では