俳優の菜々緒さん（37）とお笑いトリオ・ロバートの秋山竜次さん（47）が、中古車情報メディアの新CMに出演。ロックバンド・X JAPANが使用してきた楽器に興奮する様子を見せました。2人が出演したのは『カーセンサー』の新CM。今回はX JAPANの『紅』をテーマに、過去のライブ映像や本物の楽器が登場するCMとなっています。X JAPANのピアノやドラムを準備したことを説明されると、菜々緒さんは「え！」「本当に？本物？」と驚いた様