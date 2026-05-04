ＤＤＴ４日の後楽園大会でトーナメント戦「ＫＩＮＧＯＦＤＤＴ（ＫＯＤ）」が開幕。１回戦で鈴木みのる（５７）が納谷幸男（３１）を破り２回戦に駒を進めた。一進一退の攻防の中、パイプ椅子をはじめとしたあまたの凶器攻撃で納谷を苦しめた鈴木は、ゴッチ式パイルドライバーの体勢に移行。しかし、ショルダースルーでかわされてニーパッドで反撃される。その後も立て続けにヒザをきめられ、窮地に陥った。それでもチョ