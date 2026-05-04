巨人は４日のヤクルト戦（東京ドーム）に１―で敗戦。阿部慎之助監督（４７）は今季初先発＆初登板で黒星を喫した戸郷翔征投手（２６）について言及した。ホロ苦いスタートとなった。戸郷は、２回まで無失点に抑えていたが、０―０で迎えた３回に先頭の並木に内野安打、一死からサンタナへの死球で一死一、二塁のピンチを招く。続く鈴木叶に２球目・１３３キロのフォークを捉えられる、左翼スタンド手前に先制の３ランを被弾し