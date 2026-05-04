だんだん暖かくなってきて、旅行の計画を立て始めた人も多いのでは？今回は、Rayの大の仲よしコンビ・金川紗耶＆本田紗来とともに、沖縄旅行にぴったりな「ガーリーなリンクコーデ」をご紹介します。せっかくの夢みたいな時間、甘〜いお洋服でとびきり可愛い写真をたくさん残しちゃお♡夢見心地なふわきゅん服と沖縄で夏を先取り♡From SAYA「『夏といえば、海！沖縄！』って大はしゃぎして、来てしまった♡ ってか