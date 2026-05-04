プロボクシングの元世界４階級制覇王者・井岡一翔（志成）が４日、自身のＳＮＳを更新。２日に東京ドームで行われたＷＢＣバンタム級タイトルマッチで眼窩（がんか）底を骨折したことを明かした。インスタグラムでは「試合後、救急車での緊急搬送と報道が出たことで、皆様にご心配をおかけしてしまい、申し訳ありませんでした」と書き出し、眼窩底骨折だったことを明かし「その他に異常はありませんでしたので、ご安心ください