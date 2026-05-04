◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト5-1巨人(5月4日、東京ドーム)ヤクルトの鈴木叶選手がプロ初ホームランを含む4打点を挙げ、ヒーローインタビューで喜びの言葉を口にしました。鈴木選手は3回に巨人先発の戸郷翔征投手からプロ初本塁打となる3ランを記録。さらに、5回にも戸郷投手からレフトフェンス直撃のタイムリーツーベースヒットを放ち、4打点の活躍を見せました。プロ入り後ホームランを打ったのは何回目かという問いに「初めて