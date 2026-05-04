SUPER EIGHTの丸山隆平さん（42）が3日、『第4回横浜国際映画祭』内で行われた映画『名無し』の舞台挨拶に登場しました。映画は、佐藤さんが、原作・脚本・主演を務める作品で、右手で触れた瞬間、相手は消え、死が訪れるという能力を持った、佐藤さん演じる山田太郎の狂気を描く物語です。丸山さんは、身寄りも名前もなかった少年期の「山田」の名付け親となる巡査・照夫を演じています。丸山さんは、台本を読んだ際の印象につい