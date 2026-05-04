◇パ・リーグソフトバンク2―10西武（2026年5月4日ベルーナD）ソフトバンクの徐若熙投手が4回14安打7失点で3敗目（1勝）を喫した。前回4月17日のオリックス戦も2回途中7失点で降板。中16日で臨んだマウンドだったが、ネビンに2打席連続アーチを浴びるなど痛打を浴びた。2回終了後には涙を浮かべ、ベンチでタオルに顔をうずめた。2軍再調整となり、試合後には「全体的に問題がある。見つけながら2軍で調整します。自分