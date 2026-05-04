柔道女子70キロ級で世界選手権（10月、バクー）代表の田中志歩（JR東日本）が4日、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで取材に応じ、2連覇の懸かる大舞台へ「日々進化できるようにやっている。2連覇して、来年につなげられるように頑張りたい」と抱負を語った。この日報道陣に公開された練習では、イスラエル選手とも組み合い、5カ月後の本番に向けて強化に励んだ。「やりにくい相手も来ていたので、研究するき