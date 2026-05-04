GW中、大賑わいの無料スポット「サイボク」。埼玉県にある全国でも珍しい豚のテーマパークとはどんな場所なのでしょうか？【写真で見る】群馬県には無料スポットが多数…一体なぜ？入場料無料！“豚のテーマパーク”朝から行列ができていたのは、埼玉県・日高市にある全国でもめずらしい豚のテーマパーク「サイボク」。こちらは入場料無料ということで、GW中大賑わい。その場で様々な豚肉料理を楽しめるのですが、定番は1本580円の