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米１０年債利回りは４．３９６％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:36）（日本時間21:36）（%） 米2年債 3.913（+0.035） 米10年債4.396（+0.026） 米30年債4.977（+0.019） ドイツ3.048（+0.011） 英国4.964（-0.048） カナダ3.542（+0.015） 豪州4.980（-0.039） 日本2.504（-0.013） ※米債以外は10年物