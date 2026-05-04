◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）ソフトバンク・小久保裕紀監督が、左手指骨折から実戦復帰している杉山一樹投手を５日の西武戦（ベルーナドーム）から１軍に合流させることを明言した。杉山はこの日、ファーム・リーグのオリックス戦（タマスタ筑後）で復帰２試合目のマウンドを踏んだ。先発としてマウンドに上がり、１回無失点。万全の状態をアピールした昨季セーブ王について、小久保監督は